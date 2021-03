Roma: controlli antidroga, due spacciatori arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma due persone sono state arrestate per spaccio di droga. Questo l'esito di serrati controlli da parte dei carabinieri della compagnia Roma Cassia per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Nello specifico, secondo quanto si apprende, i carabinieri della stazione di Sacrofano hanno eseguito, con l’ausilio del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, una perquisizione domiciliare a casa di un uomo di 42 anni, con precedenti, dove sono stati trovati 50 grammi di hashish. Il soggetto è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dalla competente Autorità giudiziaria. Nei pressi del Cimitero Flaminio, invece, i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta hanno arrestato, in flagranza, un quarantaseienne, con precedenti, perché sorpreso a cedere sostanze stupefacente. A seguito della perquisizione sono poi stati rinvenuti due grammi di cocaina suddivisa in quattro involucri. Il soggetto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.(Rer)