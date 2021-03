Milano: carabinieri sequestrano due pistole e una mitragliatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, a Vignate, nel Milanese, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cassano d'Adda hanno sequestrato tre pistole, di cui una mitragliatrice, in un'area agricola adiacente la S.p. 161. I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, giunti in località "Trenzanesio" hanno notato un giovane di etnia magrebina che stava occultando un sacco all'interno di un canale di irrigazione. All'avvicinarsi della pattuglia, lo straniero ha abbandonato sul posto l'involucro, allontanandosi nella distesa area agricola. I militari hanno quindi recuperato una busta di cellophane contenente una pistola "Beretta" cal. 7.65 e una pistola "Smith & Wesson" cal. 357 Magnum, completa di 3 munizioni, entrambe denunciate a seguito di furto rispettivamente nel 2020 a Erba (Co) e nel 2013 a Reggio Emilia. L'involucro conteneva una terza arma, costituita da una pistola mitragliatrice "VZ 61 Skorpion", cal. 7.65 Browning, classificata arma di "tipo guerra". Le armi recuperate verranno inviate al Ris di Parma per gli esami balistici così da verificare l'eventuale utilizzo in episodi delittuosi. Proseguono le attività dei Carabinieri di Cassano d'Adda per identificare il possessore delle armi recuperate e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti di soggetti di etnia magrebina nelle aree agricole di Vignate e comuni limitrofi. (Com)