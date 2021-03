Roma: controlli polizia locale, rissa a Trastevere, fermati 10 ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assembramenti e anche una rissa nel quartiere Trastevere di Roma . In particolare, secondo quanto si apprende, ieri sera, nel corso dei controlli predisposti per verificare il rispetto delle misure anti contagio, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fermato un gruppo di ragazzi che, intorno alle 20, avevano dato avvio ad una lite con successiva caccia all'uomo per le vie di Trastevere: dieci i giovani bloccati. In otto stavano inseguendo due ragazzi, di 18 e 24 anni, per una presunta aggressione avvenuta nei confronti di un loro amico. L'intervento da parte degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse con conseguenze ben più gravi. Avvisati i genitori dei minori presenti, sono stati tutti accompagnati presso gli uffici di via della Greca e al momento è al vaglio la loro posizione. Tuttora in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. (segue) (Rer)