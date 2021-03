Roma 2021: Calabrese (M5s), per portare avanti cambiamento unica strada è Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada del M5s oggi ha una sola persona in grado di portarla avanti: Virginia Raggi. Lo scrive, su Facebook, l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Pietro Calabrese (M5s). "Nel M5s la strada dei buoni è più viva che mai. Il progetto originario ci ha visto entrare nelle Istituzioni come alternativa a tutte le forze politiche che per decenni hanno combinato solo disastri. In molti contesti lo ha poi dimostrato governando con risultati tangibili, in alcuni casi anche oltre le aspettative iniziali - aggiunge l'assessore -. In altri meno. Del resto abbiamo sempre ammesso di non essere perfetti. Non era questo che ci interessava, fin dall'inizio. Laddove il M5s è stato al governo pur non avendo i numeri per governare da solo, è servito a raggiungere obiettivi determinanti, in alcuni episodi davvero rivoluzionari rispetto al passato. E dove non è stato al governo, è servito comunque per controllare a garanzia del miglior interesse pubblico". (segue) (Rer)