Roma 2021: Calabrese (M5s), per portare avanti cambiamento unica strada è Raggi (3)

- "Mi perdonino tutti coloro che parlano di 'transizione necessaria', facendo intendere che il M5s debba comprimersi nel nuovo avvento progressista, anche consociandosi con quelli di prima - sottolinea l'assessore Calabrese -. So che non è una strada da poter eliminare, e che potrà anche dimostrare tutta la sua validità, ma non per questo siete autorizzati a voler comprimere anche noi, che oltre a non avervelo chiesto, vogliamo proseguire nella strada dei buoni. Questa strada del M5s oggi ha una sola persona in grado di portarla avanti, Virginia Raggi. Evitiamo di girarci tanto intorno". Per l'assessore "fermarla con la pretesa di un confronto, dove nei fatti noi portiamo sempre temi, soluzioni e progetti, che però vengono puntualmente falsificati da alcuni media a favore degli altri, equivale a mettere ancora più in discussione quel progetto originario. Che diciamoci la verità, specie nella Capitale è sempre stato l'obiettivo di chi sapeva che saremmo riusciti a realizzarlo, come sa perfettamente che continueremo a farlo anche meglio di quanto fatto finora. Perché questa è ancora la strada del M5s, l'unica per i cittadini interessati al cambiamento", conclude l'assessore. (Rer)