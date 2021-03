Casadei: Franceschini, grande musicista amato in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi stringo al dolore della famiglia Casadei in questo triste giorno in cui la musica italiana perde uno straordinario interprete e un autore che ha saputo coniugare tradizione e innovazione in un percorso di grande qualità artistica: giustamente definito “il re del liscio”, Casadei è stato un musicista amato in tutto il mondo che con energia e passione ha fatto ballare intere generazioni portando la tradizione popolare nelle piazze e tra la gente. Così in una nota il ministro della Cultura Dario Franceschini. “Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e l'entusiasmo suo e della sua famiglia mi hanno fatto amare ancora di più la sua musica e la Romagna", ha detto. (Com)