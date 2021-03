Hong Kong: Regno Unito denuncia "continua inosservanza" cinese dei diritti elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha denunciato la decisione cinese "di imporre cambiamenti radicali per ridurre la partecipazione elettorale di Hong Kong" e ha chiesto a Pechino di rispettare "i suoi obblighi legali, i diritti e le libertà fondamentali" nei confronti dell'ex territorio britannico. In una dichiarazione pubblicata oggi, il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab definisce la posizione cinese come "un'ulteriore violazione" della Dichiarazione congiunta sino-britannica firmata su Hong Kong: "questo fa parte di un modello progettato per molestare e soffocare tutte le voci critiche delle politiche cinesi ed è la terza violazione della Dichiarazione congiunta in meno di nove mesi", si legge nel documento, nel quale Londra valuta "lo stato di continua inosservanza della Dichiarazione congiunta" come una "dimostrazione del crescente divario tra le promesse di Pechino e le sue azioni". Il Regno Unito continuerà a difendere il popolo di Hong Kong, conclude la nota, ribadendo che la Cina "deve agire in conformità con i suoi obblighi legali e rispettare i diritti e le libertà fondamentali a Hong Kong". (Rel)