Vaccini: Salvini, giornalisti e politici possono essere vaccinati per ultimi (2)

- (segue) In merito ai "furbetti" del vaccino, il leader della Lega ha auspicato che ci siano sanzioni ma ha precisato: "Io però mi metto nei panni di quei medici che arrivano a fine serata con il dubbio se buttare via la dose o darla a qualcuno che passa per strada. Se qualcuno l'ha fatto con dolo o premeditazione questo è un altro discorso. Se arrivo a fine serata con il vaccino Pfizer che rischio di dover buttar via e lo do a qualcun altro invece di buttarlo, non mi sento di sanzionarlo". (Rem)