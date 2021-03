Covid: Mattarella ha firmato decreti approvati ieri da Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena firmato i decreti legge approvati ieri dal Consiglio dei ministri. Si tratta del decreto recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con i figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; e quello con le “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. (Rin)