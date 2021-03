Roma: controlli polizia di Stato, arrestato 27enne per spaccio, chiuso un minimarket e 2 locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 27 anni arrestato per spaccio di droga, inoltre sono stati chiusi un minimarket e due associazioni culturali. E' quanto emerso nell'ambito dei controlli disposti con ordinanza dal Questore di Roma Carmine Esposito, per la prevenzione e repressione dei reati predatori e dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e contro gli assembramenti. In particolare gli agenti del commissariato San Lorenzo, hanno arrestato un giovane di 27 anni romano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane nascondeva la droga tra le piante di un giardino per poi prelevarla e consegnarla ai clienti che lo avvicinavano in strada a bordo di macchine. Perquisito, gli agenti lo hanno trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish. In una busta, lasciata dal 27enne all'interno del giardino, sono stati rinvenuti dai poliziotti altri 28 grammi di hashish e 21 grammi di marijuana. (segue) (Rer)