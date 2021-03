Roma: controlli polizia di Stato, arrestato 27enne per spaccio, chiuso un minimarket e 2 locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli, finalizzati anche alla prevenzione di assembramenti sono proseguiti, in collaborazione con polizia locale Roma Capitale e di due unità operative del reparto prevenzione crimine Lazio, in piazza dell'Immacolata, largo degli Osci e viale degli Ausoni. Per il mancato rispetto delle limitazioni imposte dall'ordinanza del sindaco in tema di divieto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le 18, è stato sanzionato il titolare di un mini market con annessa chiusura dell'attività per 3 giorni. Gli agenti hanno provveduto, inoltre, a chiudere due associazioni culturali, con applicazione ad entrambe, di una sanzione di 400 euro per non aver provveduto alla sospensione dell'attività del centro culturale. Il titolare della seconda associazione ispezionata, non trovando la Scia è stato invitato a presentarla. Nel corso del servizio sono state identificate 120 persone nel complesso ed elevate 4 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in particolare, per il mancato utilizzo delle mascherine e consumo di bevande alcoliche dopo le 18. (Rer)