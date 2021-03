Covid: cinque Paesi Ue chiedono vertice straordinario su forniture vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Austria, Bulgaria, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovenia chiedono la convocazione di un vertice europeo sulla distribuzione dei vaccini contro il Covid-19. Come riferito dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, è stata inviata una lettera al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio Charles Michel, e nell’iniziativa è stato coinvolto anche il premier portoghese, Antonio Costa, in qualità di presidente di turno del Consiglio Ue. Kurz e Costa si sono sentiti oggi nel corso di una conversazione telefonica. Quanto sta avvenendo in merito alle forniture di vaccini, con Paesi che stringono accordi segreti per ottenere le forniture, secondo il cancelliere austriaco contraddice "lo spirito di solidarietà europea", che ha così ribadito quanto affermato ieri. Affinché tutti gli Stati dell'Ue raggiungano i loro obiettivi di vaccinazione per il secondo trimestre, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dovrebbe tenere un vertice "il prima possibile", secondo quanto si legge nella lettera il cui testo è stato pubblicato oggi. (segue) (Geb)