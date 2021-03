Covid: cinque Paesi Ue chiedono vertice straordinario su forniture vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto si legge nella missiva ribadisce le dichiarazioni rilasciate ieri da Kurz: “Nei giorni scorsi” si sarebbe scoperto che le consegne di dosi di vaccino da parte delle case farmaceutiche non vengono effettuate secondo il parametro legato alla popolazione. “Se questo sistema continuasse a funzionare in questo modo, creerebbe e aggraverebbe enormi disuguaglianze tra gli Stati membri entro l'estate. Alcuni sarebbero in grado di ottenere l'immunità di gregge in poche settimane, mentre altri rimarrebbero molto indietro”, si legge nella lettera dei cinque capi di governo. (Geb)