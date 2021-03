Tunisia: vasto incendio nella zona industriale di Gabes, almeno quattro vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un enorme incendio è divampato questa mattina in uno degli stabilimenti della zona industriale di Gabès, sulla costa sud orientale della Tunisia, considerato uno dei luoghi più inquinati del Mediterraneo. In base a quanto riferisce la stampa tunisina al momento vi sarebbero quattro morti, ma il bilancio potrebbe crescere nelle prossime ore. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incendio sarebbe stata l'esplosione di un serbatoio di catrame per la produzione di asfalto vicino ad uno degli impianti del Gruppo chimico tunisino (Gct). Come indica la stampa locale, da anni i comitati cittadini denunciano la presenza di industrie infiammabili accanto al Gct.(Tut)