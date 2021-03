Rai: Radio1, dati Ter su ascolti segnano crescita in più fasce orarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’informazione di Radio1 gli italiani scelgono di svegliarsi: nella fascia oraria tra le 6 e le 9 del mattino è la radio che cresce di più, con una performance del 18 per cento. Uno share, si legge in una nota, che sfiora gli otto punti percentuali e consente all’ammiraglia di Radio Rai di scalare varie posizioni nel ranking nazionale, attestandosi al secondo posto in termini di share. Risultati, prosegue la nota, che premiano la nuova linea editoriale con il potenziamento dell’offerta informativa, programmi innovativi e giornali radio sempre più completi con inviati sul territorio e corrispondenti dal mondo. Gli ultimi dati Ter sugli ascolti della Radio evidenziano poi una forte crescita di Radio1 anche in altre fasce strategiche della giornata. Segmento fondamentale del palinsesto, prosegue la nota, è la fascia 18-21: anche qui è stata registrata una crescita del 17 per cento; infine, la fascia 21-24 segna un incremento del 27,5 per cento, attestandosi al secondo posto nazionale con 8,6 punti di share medio. Crescita anche di notte, con la musica di Rai Stereonotte che raggiunge l’8,3 per cento di share nel giorno medio. (Com)