- La Basilicata sarà in fascia arancione da martedì 16 marzo. Secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa dal ministero della Salute a seguito della rettifica dei dati completata stamattina dalla Regione stessa. La novità entrerà in vigore a scadenza della vigente ordinanza, e avrà validità per 15 giorni. (Rin)