Casadei: Bernini (FI), icona della nostra generazione, cordoglio per la scomparsa

- Il Covid si è portato via Raoul Casadei, un’icona della nostra generazione, un vero e proprio mito della tradizione e della cultura romagnole: vivrà sempre nel cuore di ognuno di noi, con la sua gioia, la sua allegria, la sua musica che ha fatto ballare e innamorare persone di ogni età. Così in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Sono vicina ai familiari e agli amici in questo triste momento", ha detto. (Com)