Recovery: M5s, prolungare superbonus 110 per cento a tutto il 2023

- Bisogna essere obiettivi: i benefici del superbonus 110 per cento sulla nostra economia sono ampiamente circostanziati da studi e numeri in questo primo scorcio del 2021: a febbraio Enea ha segnalato come grazie a questa misura i nuovi cantieri sono aumentati del 168,4 per cento, passando da 1.636 a 4.391. Così in una nota congiunta i senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Industria: Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi, Sergio Vaccaro. “E il valore dei lavori è stato incrementato del 160 per cento, passando da 189 milioni di euro a 491,5 milioni di euro: Ance pochi giorni fa ha parlato di un rimbalzo potenziale immediato sulle ristrutturazioni edilizie del 14 per cento”, scrivono, definendo “incoraggiante” la volontà di estendere il bonus esplicitata dalle prime bozze del Pnrr diffuse dal ministro dell'Economia Daniele Franco. “Essendo però fortissima la domanda per gli interventi, sarebbe necessaria almeno l'estensione della misura al tutto il 2023 per tutte le categorie senza distinguo: un orizzonte triennale è necessario per poter garantire una copertura massiccia di interventi su tutto il territorio, con benefiche conseguenze sul fronte occupazionale”, concludono. (Com)