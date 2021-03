Difesa: sottosegretario Pucciarelli, varo nave Montecuccoli importante per la Marina militare e per Sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, ha definito importante per la Marina militare e per il Sistema Paese il varo di Nave Montecuccoli, pattugliatore polivalente d’altura, realizzato da Fincantieri nei cantieri navali di Riva Trigoso (Genova). “Oggi è un giorno molto importante per questo straordinario territorio, che ha bisogno di lavoro, occupazione e investimenti; per le laboriose maestranze di questo cantiere, il cui know-how non può e non deve essere disperso o perduto; per la grande industria nazionale e per le piccole e medie imprese locali, che fanno della cantieristica navale una imprescindibile occasione di sviluppo economico del territorio e per la Difesa, perché, con il varo del Montecuccoli, si compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare. In sintesi, oggi è un giorno importante per l’intero Sistema-Paese”, ha dichiarato la senatrice Pucciarelli intervenendo alla cerimonia del varo di nave Montecuccoli. “Con il varo e la successiva entrata in servizio dell’unità navale Montecuccoli, pattugliatore polivalente d’altura, l’Italia, non solo la Marina, amplierà le sue capacità operative. Oggi il nostro Paese, proteso al centro del Mediterraneo, non può prescindere dalla sua dimensione marittima. Per proteggere i nostri prioritari interessi di sicurezza, economici e commerciali abbiamo bisogno di presidiare i tratti di mare d’interesse strategico. Abbiamo bisogno, quindi, di uno strumento di Difesa moderno e polivalente capace di estendere nel tempo e nello spazio gli effetti delle sue capacità”, ha dichiarato la senatrice. (segue) (Com)