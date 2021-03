Difesa: sottosegretario Pucciarelli, varo nave Montecuccoli importante per la Marina militare e per Sistema Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Aggiungendo quest’ultima unità alla sua flotta, la Marina militare italiana potrà quindi continuare il percorso, imprescindibile, di mantenersi ‘tecnologicamente all’avanguardia’ e di poter operare in maniera integrata con le altre Forze navali della Nato e dell’Unione europea, specie in un contesto di centralità mediterranea”, ha aggiunto. “Una flotta che si è ulteriormente arricchita con la consegna avvenuta ieri nel cantiere navale di Fincantieri a Muggiano (SP) alla Marina militare di Nave Vulcano, un’unità navale dotata, tra l’altro, di una importante capacità ospedaliera e sanitaria, grazie alla presenza di un'area completamente attrezzata con due sale operatorie, una zona degenza che comprende 8 posti di terapia intensiva, un'area per il trattamento di grandi ustionati e laboratori di radiologia e analisi”, ha dichiarato la Pucciarelli. “Desidero ringraziare ancora una volta Fincantieri e le aziende ad essa collegate, così come rinnovo la mia gratitudine a tutti gli uomini e le donne della Marine militare quotidianamente impegnati nel fornire con passione e grande professionalità un delicato ed importante servizio al Paese, in Patria e all’estero”, ha concluso Pucciarelli. (Com)