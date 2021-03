Difesa: Fincantieri, varato a Riva Trigoso il pattugliatore Raimondo Montecuccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso il varo del terzo pattugliatore polivalente d'altura "Raimondo Montecuccoli". Stando al relativo comunicato stampa, alla cerimonia, svoltasi in formato ristretto e nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-contagio, hanno partecipato la Senatrice Stefania Pucciarelli, sottosegretario di Stato alla Difesa in rappresentanza del ministro Lorenzo Guerini, l'Ammiraglio Eduardo Serra, comandante logistico della Marina militare, e Giuseppe Giordo, direttore generale della divisione Navi militari di Fincantieri. Madrina della nave, prosegue la nota, è stata la signora Anna Maria Pugliese, figlia dell'ammiraglio di squadra Medaglia d'Oro al Valor Militare Stefano Pugliese, che fu comandante dell'incrociatore leggero "Montecuccoli", entrato in servizio nel 1935 e radiato dalla flotta della Marina nel 1964. (segue) (Com)