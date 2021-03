Difesa: Fincantieri, varato a Riva Trigoso il pattugliatore Raimondo Montecuccoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità, terza di sette, sarà consegnata nel 2023 e rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina militare deciso dal governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l'egida di Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti). Il pattugliatore rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea. Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento: a partire da una "leggera", relativa al compito di pattugliamento, integrata di capacità di autodifesa, fino ad una "completa", equipaggiata con il massimo della capacità di difesa. (Com)