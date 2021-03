Covid: De Petris (Leu), nuove misure necessarie, subito decreto Sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove misure restrittive decise dal governo sono purtroppo una necessità: bisogna infatti contenere l'aumento dei contagi dovuto alle varianti del virus ormai diffuse ovunque e impedire la saturazione delle terapie intensive. Così in una nota la senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. “Ora bisogna concentrarsi sul decreto Sostegno, che deve essere varato molto rapidamente per garantire misure di sostegno eque e giuste ai settori che più stanno soffrendo, come i ristoratori e i lavoratori dello spettacolo e della cultura", ha detto, valutando positivamente che il governo “abbia confermato subito la decisione di non lasciare solo nessun cittadino con la proroga del blocco dei licenziamenti e della casse integrazione, il mantenimento del reddito di cittadinanza e di quello d'emergenza e con l'inserimento, già nel decreto di ieri, dei congedi parentali”. Altrettanto giusta, ha continuato, è la decisione di ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio per “garantire aiuto e sostegno alle categorie e alle persone che risentiranno delle nuove misure restrittive: l'assistenza deve proseguire finché sarà necessario". (Com)