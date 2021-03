Pa: Colombi (Uilpa), Patto innovazione lavoro pubblico e coesione sociale rimette in moto la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale rimette in moto la storia, decretando la fine di un periodo di sospensione nel quale il tempo, per i lavoratori pubblici, sembrava essersi fermato. Così il segretario generale dell’Unione dei lavoratori della pubblica amministrazione (Uilpa), Sandro Colombi, in un’intervista. “Le parole pronunciate dal presidente Draghi al momento della firma aprono un capitolo nuovo, perché si basano su una concezione totalmente diversa del ruolo e della funzione dei servizi pubblici per il rilancio del Paese: aggiungerei che l'incontro di ieri col ministro Brunetta si è svolto in un clima sereno e lo stesso ministro ha fatto proprie le parole del presidente Mattarella, che ha parlato di un tempo di costruttori”, ha detto. (Com)