Covid: Cecchetti (Lega), ospedale Fiera Milano è eccellenza sanitaria

- Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, dichiara in una nota: "Questa mattina, insieme al nostro segretario Matteo Salvini, ho avuto il piacere di visitare la struttura ospedaliera della Fiera di Milano, un polo di eccellenza della nostra sanità, un'altra struttura d'eccellenza della nostra sanità regionale, che sta facendo un incredibile lavoro quotidiano, anche se poi qualcuno polemizza per piccoli disguidi o ritardi - che purtroppo possono capitare in una situazione organizzativa così complessa, anche se non dovrebbero capitare e auspichiamo non accadano più - per mettere in cattiva luce il grande lavoro che ogni giorno svolgono i nostri medici, infermieri e operatori sanitari. La Lombardia ha già vaccinato un milione di cittadini, da lunedì arriveremo a 50mila vaccini somministrati quotidianamente e quando avremo tutte le dosi necessarie saremo in grado di somministrare 150mila vaccini al giorno. Sono orgoglioso della nostra eccellenza sanitaria e rivolgo un applauso e un ringraziamento a tutto il nostro personale sanitario che sta lavorando h24 ogni giorno per implementare i vaccini e curare chi ha bisogno. Siamo sulla strada giusta per vedere la luce in fondo al tunnel!". (Com)