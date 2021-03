Campidoglio: SpR-Civica-Pd-Misto, difendere regole democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le istituzioni devono essere l'esempio del rispetto delle regole della democrazia. Ieri in aula Giulio Cesare la maggioranza ha invece tentato di impedire la votazione di una mozione a firma di tutti i gruppi di opposizione che chiede il rispetto di una legge vigente". Lo dichiarano in una nota il consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno, Stefano Fassina, la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli, il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, e la consigliera ex M5s passata al misto Agnese Catini. "Ieri la maggioranza priva della forza dei numeri è arrivata ad occupare lo scranno della presidenza per impedire lo svolgimento delle votazioni - continua la nota -. Grazie alla tenacia dei consiglieri di opposizione e alla determinazione del Presidente dell'Aula si è riusciti a far rispettare il regolamento. La maggioranza ha tentato di impedire il rispetto delle regole democratiche per dare un supporto alla Sindaca che si va sempre più restringendo. Ma quando una maggioranza in difficoltà tenta di impedire il funzionamento delle istituzioni della rappresentanza politica si apre una deriva pericolosa per la democrazia. Ringraziamo il Presidente dell'aula per aver fatto rispettare le regole della democrazia", concludono i consiglieri. (Com)