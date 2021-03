Russia-Usa: ministero Esteri, Washington sfrutta aziende It per concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sfruttano le loro aziende del settore It per attività di concorrenza sleale e per censurare arbitrariamente e indiscriminatamente i contenuti dei social media. È l’accusa mossa dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, contro gli Stati Uniti in un post su Facebook. “Le piattaforme It, in linea di principio, non hanno degli standard unificati per la gestione di sé stesse. Si tratta di un vicolo cieco a livello semantico e tecnologico”, ha scritto Zakharova. "I contenuti digitali vengono censurati arbitrariamente e indiscriminatamente da alcuni moderatori senza alcuna decisione di un tribunale o di un'autorità competente e pertinente in materia”, ha aggiunto la portavoce del dicastero russo. "L'obiettivo di Washington è ovvio: utilizzare le proprie società del settore It per effettuare una concorrenza sleale in tutti i settori", ha affermato Zakharova. (segue) (Rum)