Russia-Usa: ministero Esteri, Washington sfrutta aziende It per concorrenza sleale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Zakharova giungono dopo che questa settimana in Russia è stato rallentato il servizio di Twitter, il popolare social network, la cui amministrazione viene accusata di non aver provveduto a risolvere alcune violazioni. Il Garante delle comunicazioni russo Roskomnadzor ha annunciato mercoledì che Twitter sarà rallentato su tutti i dispositivi mobili e sul 50 per cento di quelli fissi sino a che le richieste russe non verranno ascoltate. Per giustificare questa misura, l’Autorità ha spiegato che l’amministrazione di Twitter si è ripetutamente rifiutata di rimuovere contenuti illegali relativi al suicidio, alla pornografia infantile e all'uso di droghe. Secondo Roskomnadzor, Twitter ha ricevuto 28 mila reclami su questa tipologia di contenuti dal 2017 e, dati aggiornati al 10 marzo, di questi ne erano rimasti ancora 3.168. (segue) (Rum)