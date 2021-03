Russia-Usa: ministero Esteri, Washington sfrutta aziende It per concorrenza sleale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Twitter per ora si è limitata a frasi di circostanza, esprimendo preoccupazione per la decisione delle autorità russe, ma non ha assunto posizioni intransigenti. D’altro canto, Roskomnadzor ha fatto sapere che il servizio resterà rallentato sino a quando Twitter non rimuoverà tutti i post ritenuti offensivi. Se il social media dovesse continuare a ignorare le richieste dell'Autorità russa, inoltre, Twitter potrebbe essere completamente vietato. Il tema, tuttavia, è evidentemente molto più ampio e coinvolge tutti i social network. Non a caso, come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento), Vjacheslav Volodin, l’assemblea legislativa russa proporrà delle norme che impediscano il blocco dei media russi da parte dei social network. (Rum)