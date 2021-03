Spagna: il re emerito Juan Carlos posticipa il rientro in patria, "non è il momento giusto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palacio de la Zarzuela, sede della casa reale spagnola, è riuscito a impedire l'imminente ritorno in Spagna progettato dal re emerito Juan Carlos I. Secondo quanto riporta il quotidiano “El Mundo”, che cita personalità e uomini d’affari vicini a Juan Carlos, il re emerito avrebbe accettato di posticipare il suo ritorno in patria in quanto ritenuto “al momento” sconveniente. "Ancora una volta mi dicono che non è il momento giusto", avrebbe affermato il re emerito ad alcuni amici senza nascondere la sua impazienza di tornare a Madrid, pur obbedendo alle richieste giunte dalla Zarzuela. La famiglia reale, d’altronde, preferirebbe attendere pareri giudiziari che facilitino un ritorno del sovrano emerito, da molti ritenuto come un caso controverso: Juan Carlos, infatti, ha lasciato il Paese lo scorso agosto in seguito ad alcuni guai giudiziari. Peraltro, alla questione del rientro in patria di Juan Carlos si è incrociata anche la vicenda delle due sorelle del re Felipe VI, vaccinatesi contro il Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti in anticipo rispetto a quanto previsto dalla campagna in corso in Spagna, un’altra faccenda evidentemente scomoda per la Zarzuela e che ha attirato diverse critiche nei confronti della famiglia reale. Il fine settimana in corso era stato indicato da “El Mundo” lo scorso 28 febbraio come il più plausibile per il rientro in patria di Juan Carlos che avrebbe viaggiato dagli Emirati sino a Sanxenxo, in Galizia, per assistere a una regata prima di proseguire per Madrid. (Spm)