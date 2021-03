Governo: Salvini, penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qua da tre settimane e penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della vista all'ospedale in Fiera a Milano, rispondendo a una domanda sulla gestione della pandemia. "Adesso c'è un piano vaccinale che può mettere entro giugno in sicurezza l'intera popolazione italiana - ha affermato Salvini - Certo, abbiamo passato mesi inseguendo le primule di Arcuri, se invece di occuparci di primule, banchi con le rotelle e mascherine farlocche cinesi ci si fosse occupati di dotare l'Italia dei farmaci e dei vaccini necessari, oggi saremmo molto più avanti come altri paesi del mondo". (Rem)