Covid: M5s, restrizioni ancora necessarie fino a copertura vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando il presidente Draghi dice che solo con una vaccinazione diffusa potremo fare a meno di restrizioni, dice una cosa sacrosanta. Le restrizioni non sono mai state frutto di una scelta presa alla leggera, ma provvedimenti commisurati all'andamento epidemiologico, oggi come nell'ultimo anno di governo Conte". Così, in una nota, i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama. L'Italia, proprio come in questi mesi, "sarà divisa in colori a seconda della gravità della situazione. Sono previsti sostegni alle famiglie - ricordano - per far fronte a quanto avverrà da lunedì in molte Regioni italiane. Il prossimo passo sarà accelerare con la campagna vaccinale, perché solo così riusciremo a chiudere questo drammatico e lunghissimo periodo", concludono. (Com)