Covid: Dall’Osso (FI), restrizioni dolore ma necessarie, governo darà risposte giuste

- Sono addolorato e demoralizzato perché capisco il sacrificio che è stato chiesto al popolo italiano: un lockdown che purtroppo abbiamo già conosciuto ma è stato necessario farlo, non avevamo altra scelta per limitare i contagi. Così in una nota Matteo Dall’Osso, deputato di Forza Italia. “Sono certo che questo nuovo governo unicamente ai sacrifici di tutti saprà dare risposte concrete in termini di controllo della pandemia e riorganizzazione produttiva per poter far ripartire il paese: sono particolarmente vicino alle persone con disabilità e a tutti i malati che anche in termini psicologici subiscono ancora una volta pesanti restrizioni”, ha detto. “Il mio sostegno e di tutta Forza Italia non mancherà mai: l'Italia è' un paese straordinario e sono certo che le sensibilità' verso i più fragili verranno sempre rispettate", ha aggiunto. (Com)