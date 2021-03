Croazia: premier Plenkovic, un milione di dosi di vaccino anti Covid entro il primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia dovrebbe ottenere circa un milione di dosi di vaccino contro il coronavirus entro il primo maggio. Lo ha detto il premier croato, Andrej Plenkovic, in un'intervista a “Dnevnik”, un programma trasmesso da “Htv”. "Il governo della Croazia ha ordinato 6,8 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus, e finora ne sono arrivate circa 430 mila. Entro il primo maggio dovrebbero esserci circa un milione di dosi di vaccino in Croazia. Questo processo è un po’ più lento del previsto", ha detto Plenkovic. Il premier ha detto di credere, inoltre, che i problemi relativi dal mancato rispetto delle forniture da parte delle grandi aziende farmaceutiche non sia una questione che riguardi solo i Paesi membri dell’Unione europea ma anche il resto del mondo. (Seb)