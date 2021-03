Recovery: M5s, bene proroga superbonus a condomini a Iacp ma si deve fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle bozze tecniche del Pnrr inviate dal ministro dell'Economia Daniele Franco alle commissioni parlamentari emerge una gradita novità riguardo al superbonus 110 per cento: si va nella direzione da sempre auspicata dal Movimento 5 Stelle, con l’ulteriore proroga di sei mesi dell'incentivo sia per i condomini che per le case popolari. Così in una nota congiunta Luca Sut, capogruppo pentastellato in commissione Attività produttive, e Patrizia Terzoni, membro della commissione. “Stando al testo, quindi, i primi potranno usufruire del 110 per cento fino a dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, mentre i secondi almeno fino a giugno 2023, con possibilità di estensione a tutto il 2023 in caso di completamento di almeno il 60 per cento dei lavori: è un passo importante del governo, ma non è ancora abbastanza”, continuano, chiedendo di estendere per tutte le categorie il bonus almeno fino al dicembre 2023, compresi gli stessi condomini, i proprietari di abitazioni singole e plurifamiliari che nelle bozze tecniche non sono interessati da proroghe. “Continueremo ad insistere per dare forza ad una misura decisiva sia in termini occupazionali che di tutela dell'ambiente", concludono. (Com)