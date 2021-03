Covid: M5s, Dad devastante per più piccoli, fare eccezione per nidi, infanzia ed elementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di ulteriori restrizioni per contenere la curva dei contagi è fuori di dubbio, ma per asili nido, scuole dell'infanzia ed elementari serve un'eccezione: come ribadito ieri dal capogruppo M5s della commissione Cultura, Gianluca Vacca, gli effetti della didattica a distanza sui bambini più piccoli possono essere devastanti, sia in termini di mancato apprendimento che di aumento delle diseguaglianze sociali. Così in una nota congiunta i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali. “Circa 9 studenti su 10 saranno costretti a rimanere a casa in seguito alle nuove restrizioni: in gioco c'è il futuro delle generazioni più giovani, i protagonisti dell'Italia di domani, oltre che il diritto costituzionale all'istruzione, sancito nell'articolo 34 della nostra Carta”, hanno aggiunto. (Com)