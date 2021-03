Roma: De Priamo (Fd'I), condividiamo appello Uil per buoni taxi a più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fd'I condividiamo l'appello lanciato dalla Uil in merito al fatto che ad oggi Roma Capitale non sia riuscita ancora a disciplinare le procedure di richiesta dei buoni viaggio taxi destinati alle fasce di utenze più fragili". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "A tal proposito ricordiamo che alcuni meso fa l'Assemblea capitolina votò una mozione di Fratelli d'Italia che prevedeva l'acquisto di voucher per soggetti fragili ai cui consentire l'accesso al trasporto pubblico locale non di linea proprio per evitare che affrontassero la calca del tpl. Anche su questa tematica l'amministrazione Raggi è riuscita a dare il peggio", conclude De Priamo.(Com)