Milano: Salvini, Sala nei verdi? Si aspettava nomina da Pd

- "Non commento i problemi del Pd, i richiami dall'estero di segretari a tempo o le svolte 'gretiane' di qualcuno che aspettava dal Pd una nomina che evidentemente non è arrivata, non mi appassionano". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della sua visita all'ospedale Covid alla Fiera di Milano, commentando il passaggio ai verdi europei annunciato ieri dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Penso che Sala si aspettasse qualcosa dal Pd che ha fatto altre scelte, sono beghe loro che sono lontane dal sentimento popolare - ha aggiunto Salvini - per dirsi ambientalisti bisogna esserlo nei fatti, non mettere in giro due piste ciclabili a Milano che sono figlie di qualche problema: uno che a Milano fa la piste ciclabili in corso Buenos Aires in mezzo al carico e scarico e alle fermate del bus non è ambientalista ma poco furbo". (Rem)