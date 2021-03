Scuola: Didacta 2021, dal 16 al 19 marzo nuova edizione online della Fiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrà essere seguita interamente online la quarta edizione di Fiera Didacta Italia, che si terrà la prossima settimana da martedì 16 a venerdì 19 marzo: quattro giorni di incontri con i principali esperti del mondo della scuola e della cultura. Stando al relativo comunicato stampa, il ministero dell'Istruzione, anche quest'anno, sarà presente alla manifestazione con uno “spazio congressi” virtuale da 500 posti e con un programma di quasi 60 eventi. I lavori della Fiera saranno aperti dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che parteciperà alla cerimonia di inaugurazione martedì prossimo, per poi intervenire anche giovedì 18 marzo al convegno “Educazione alla cittadinanza attiva”. Fiera Didacta Italia si tiene dal 2018 a Firenze, ospitata alla Fortezza da Basso: nasce da Didacta International, il più importante appuntamento fieristico dedicato alla scuola che ha luogo in Germania da oltre 50 anni. L'evento è organizzato da Firenze Fiera e dall'Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa). (segue) (Com)