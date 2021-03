Scuola: Didacta 2021, dal 16 al 19 marzo nuova edizione online della Fiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione, prosegue la nota, è rivolta a tutto il personale della scuola: fra le novità di questa edizione il progetto “Didacta in classe”, con gli insegnanti che per la prima volta potranno partecipare con le proprie classi a seminari riservati. La nuova edizione offre oltre 160 eventi formativi nel programma scientifico e più di 200 incontri organizzati da enti e aziende. Sono 16 gli incontri organizzati dal ministero all'interno dello spazio congressi: andranno ad aggiungersi ai circa 40 seminari e workshop proposti nel programma scientifico della Fiera. Saranno formazione, inclusione e sostenibilità, prosegue la nota, i temi guida degli appuntamenti: nuove metodologie formative, sicurezza e uso corretto del web, bullismo e cyberbullismo; ma anche innovazione digitale, le sfide del nuovo programma Erasmus, le linee pedagogiche 0-6. (Com)