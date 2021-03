Grecia: molotov contro sede emittente tv "Skai", condanna unanime del mondo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di aggressori non identificati questa mattina ha lanciato delle molotov nell'edificio condiviso da "Kathimerini", uno dei principali quotidiani greci, e dall'emittente televisiva "Skai". L'attacco è stato effettuato da un gruppo di tre-cinque persone incappucciate e un totale di cinque molotov sono state lanciate contro l'edificio, di cui due si sono schiantate contro il muro esterno e tre in un pianerottolo all'interno dell'edificio. L'aggressione non ha provocato gravi danni all'edificio. (Gra)