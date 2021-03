Covid: Salvini, a marzo bisogna stringere i denti, governo deve correre al massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna stringere i denti a marzo, ringraziando la comunità medica e sanitaria che sta facendo i miracoli, loro mi dicono, e ci credo, che sarà l'ultimo mese in cui stringere i denti". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita all'ospedale Covid in Fiera Milano. "Spero che ad aprile, con la Pasqua, si rinasca, si ritorni alla vita, alla normalità, allo sport, alla scuola - ha aggiunto Salvini - Stiamo correndo il più possibile perché abbiamo ereditato da qualche settimana un ritardo incredibile sul piano vaccinale, sulla messa in sicurezza delle scuole, sui rimborsi attesi da mesi da imprese e famiglie. Bisogna correre sul piano vaccinale, cominciando a produrre in Italia e comprando dall'estero laddove ci sono. Bisogna correre sui rimborsi". "Sarebbe un bel segnale che per il 7 aprile, che è la giornata mondiale della salute, il piano vaccinale sia pienamente operativo - ha concluso - la riapertura delle attività sportive in concomitanza della giornata della salute sarebbe un bellissimo segnale perché lo sport è anche salute".(Rem)