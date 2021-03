Giordania: Covid, sei morti per interruzione forniture ossigeno ad Al Salt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei pazienti affetti da Covid-19 sono morti in un ospedale governativo in Giordania dopo un’interruzione della fornitura di ossigeno durata oltre un’ora. Secondo quanto riportato dai media giordani, il sistema di ossigeno del Salt General Hospital nella città di Al Salt vicino alla capitale Amman è saltato e uno stato di panico è esploso nell'ospedale in seguito all'incidente, mentre i familiari dei pazienti Covid-19 si sono precipitati nella struttura per controllare i loro parenti malati. In base a quanto riportano i media locali, le forze di sicurezza sono state schierate intorno al perimetro dell’ospedale per prevenire eventuali scontri. A seguito dell’accaduto il ministro della Salute giordano, Nazir Obeidat, ha rassegnato le dimissioni. In base a quanto riporta l’agenzia di stampa giordana “Petra”, il premier giordano Bisher al Khasawneh, ha ordinato alle autorità di aprire immediatamente un'indagine. “Chiunque sia responsabile di questo fallimento ne sopporterà le conseguenze in conformità con le disposizioni di legge”, ha dichiarato il primo ministro. Da una prima ricostruzione fornita dal direttore dell'ospedale di Salt, Abdul Razzaq al Khashman, la mancanza di ossigeno dai dispositivi per i pazienti Covid è stata causata proprio dal largo consumo a seguito dell’aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime settimane, la Giordania ha assistito a un numero record di casi e di decessi a causa del Covid, con 7.705 contagi registrati tra l’11 e il 12 marzo e 55 decessi, che portano il totale a 465.000 casi e 5.224 morti dall’inizio della pandemia, per un Paese di 10 milioni di abitanti.(Res)