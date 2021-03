Covid: premier croato, Italia bloccando export vaccini ha inviato segnale ad AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato, Andrej Plenkovic, si è detto d’accordo con la recente decisione dell’Italia di bloccare una spedizione di 250 mila dosi di vaccini AstraZeneca destinati all’Australia. In un’intervista all’emittente “France 24”, Plenkovic ha detto che la decisione del governo di Roma ha inviato un "segnale concreto" ad AstraZeneca sul fatto che "dovrebbe rispettare gli accordi firmati" sulle forniture concordati con la Commissione europea. Il premier croato, peraltro, ha fatto sapere che il suo Paese non interromperà le vaccinazioni con AstraZeneca nonostante la decisione di altri Stati europei legati ai possibili casi di formazione di coaguli di sangue. La Croazia è riuscita ad oggi a vaccinare solo il 5 per cento della sua popolazione, un dato fra i tassi più bassi dell'Unione europea, ma Plenkovic non si è sbilanciato sulla possibilità di utilizzare il vaccino russo Sputnik V per aggirare le carenze: "In qualità di primo ministro farò sempre della salute pubblica, della sicurezza e della protezione dei nostri cittadini la mia priorità numero uno”. (Frp)