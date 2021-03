Immigrazione: Salvini, su politiche controllo e difesa confini occorre cambiare passo rispetto agli ultimi 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle politiche di controllo e difesa dei confini occorre cambiare passo rispetto agli ultimi due anni". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita all'ospedale Covid in Fiera Milano, parlando del possibile aumento degli sbarchi con l'arrivo della bella stagione. "A me interessa risolvere i problemi - ha aggiunto Salvini - se continuano i ritmi di sbarchi di gennaio e febbraio si supera quota 120 mila nel 2021 e non è possibile in un anno di emergenza sanitaria, sociale, culturale ed economica, tornare agli sbarchi di qualche anno fa non è semplicemente pensabile. Ci sono i modi per intervenire e svegliare l'Europa, abbiamo dato i nostri suggerimenti per farlo". (Rem)