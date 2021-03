Covid: Brescia (M5s), tenere aperte le scuole per i più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo valuti attentamente le chiusure di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari: la didattica a distanza non garantisce soluzioni educative adatte a tutti gli alunni a prescindere dall'età e anzi rischia di avere effetti molto negativi sulla crescita dei bambini. Così in una nota Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali nella Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. “In gioco c'è anche il diritto all'istruzione: lo dico da pedagogista e da padre, ancor prima che da presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, quelle scuole vanno tenute aperte, in sicurezza e nel rispetto delle regole", ha detto. "Nei mesi scorsi tutti i partiti si preoccupavano della scuola e delle aperture anche con toni accesi e attacchi, oggi invece siamo i soli a sottolineare il valore fondamentale dell'istruzione a prescindere dal ministro di turno che siede a viale Trastevere: chiediamo al ministro Bianchi e alla ministra Bonetti di valutare concretamente la situazione, nell'interesse di alunni e famiglie”, ha concluso. (Com)