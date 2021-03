Yemen: inviato speciale Usa, Houthi danno priorità a offensiva su Marib invece che ai colloqui di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tragicamente, e in modo un po’ confuso, sembra che gli Houthi stiano dando la priorità a una campagna militare per prendere Marib, piuttosto che sospendere la guerra e dare soccorso alla popolazione yemenita”, ha aggiunto l’inviato speciale Usa. Lenderking ha dichiarato che gli Usa potrebbero ripristinare finanziamenti agli aiuti umanitari per lo Yemen settentrionale, sottolineando che Washington collaborerà con i governi dello Yemen e dell'Arabia Saudita per trovare un modo per fornire carburante agli yemeniti che ne hanno più bisogno. (segue) (Res)