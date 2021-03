Yemen: inviato speciale Usa, Houthi danno priorità a offensiva su Marib invece che ai colloqui di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2015 la coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita è impegnata nella guerra in Yemen a sostegno del governo riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi contro i ribelli sciiti sostenuti dall’Iran che hanno occupato parte del Paese, tra cui la capitale Sana’a, nella seconda metà del 2014. Secondo i dati delle Nazioni Unite, circa l'80 per cento degli yemeniti ha bisogno di aiuto, con 400.000 bambini sotto i 5 anni gravemente malnutriti. Per gran parte del suo cibo, il Paese fa affidamento sulle importazioni che sono state interrotte nel corso degli anni da tutte le parti in conflitto. (Res)