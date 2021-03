Roma: Raggi, oltre 20 milioni per riqualificare via dei Lucani a San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento di oltre 20 milioni per il nuovo progetto pubblico nell'area di via dei Lucani a San Lorenzo: "una sfida per riqualificare questo spazio abbandonato e realizzare un progetto pubblico che raccolga i bisogni di chi vive questo quartiere". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Spazi verdi, giochi per bambini, orti urbani, percorsi pedonali, una struttura pubblica che ospiterà una piscina, un centro d’arte e mestieri, spazi culturali e tanto altro: questo sarà il nuovo volto di via dei Lucani - spiega Raggi -. Da luogo abbandonato, dove purtroppo ha perso la vita la giovane Desirée, a spazio decoroso e finalmente sicuro per tutti coloro che abitano questa zona. Un percorso lungo e non semplice, che abbiamo portato avanti con determinazione. L’iter sta proseguendo e nei giorni scorsi è stata indetta la conferenza dei servizi dove sarà valutato il progetto pubblico che sarà poi presentato alla cittadinanza. Voglio ringraziare i cittadini, i residenti e le associazioni che durante le assemblee pubbliche e il processo di partecipazione hanno condiviso con noi le loro idee, segnalato le effettive necessità e partecipato concretamente a ripensare questo spazio", conclude la sindaca. (Rer)