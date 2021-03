Afghanistan: otto morti e 47 feriti in attentato ad Herat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno otto morti e 47 feriti, tra cui diversi militari afgani, il bilancio dell’autobomba esplosa questa mattina nella provincia di Hera, nell'Afghanistan occidentale. Secondo Rafiq Sherzai, portavoce dell'ospedale provinciale, il bilancio delle vittime nell'esplosione, che ha distrutto anche 14 case, è destinato ad aumentare. Un morto e 11 feriti appartengono al personale delle forze di sicurezza afgane, mentre il resto sono civili, tra cui donne e bambini, secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno, Tariq Arian. Al momento nessun gruppo terroristico ha rivendicato l’attacco. A poche ore dall'attacco, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in una conferenza stampa a New York ha condannato un aumento "allarmante" degli attacchi in Afghanistan contro i civili, anche se i talebani e il governo afgano stanno portando avanti colloqui in Qatar. "Questi attacchi atroci hanno preso di mira funzionari pubblici, magistratura, media, operatori sanitari e umanitari, comprese donne in posizioni di rilievo, coloro che proteggono e promuovono i diritti umani e minoranze etniche e religiose", ha riferito il Consiglio di sicurezza Onu. Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità di molte delle uccisioni mirate mentre i talebani e il governo si sono accusati a vicenda per aver tentato di sabotare gli sforzi per raggiungere un accordo di pace. (segue) (Res)